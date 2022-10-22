Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay açıklaması
Galatasaray Kulübü, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile Hollandalı oyuncu Memphis Depay için herhangi bir transfer girişiminin olmadığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgili açıklama yaptı.
"Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur."
Etiketler: Galatasaray Cristiano Ronaldo
Son Haberler
- 17:31
- 17:31
- 17:24
- 17:24
- 17:04
Sıradaki Haber
Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki derbi Galatasaray'ın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz