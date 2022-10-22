Marek Hamsik attı Trabzonspor kazandı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.
Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.
Trabzonspor seyircisi önünde Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Bordo mavililer tek golle üç puanı hanesine yazdırdı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Marek Hamsik filelerle buluşturdu.
Bordo mavililer bu galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı.
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, ligdeki yenilmezlik serisini de beş maça çıkartarak 21 puana yükseldi.
Son 2 maçından galibiyetle ayrılmanın moraliyle sahaya çıkan Sivasspor ise zorlu Trabzon deplasmanından yenik ayrıldı. Ligde beşinci yenilgisi alan Sivasspor, 10 puanda kaldı.
Öte yandan Trabzonspor'da Eren Elmalı 33. dakikada gördüğü sarı kartla ligin 13. haftasından Konyaspor ile yapılacak karşılaşmada cezalı duruma düştü.
Trabzonspor, ligin 12. haftasını maç yapmadan geçereken, Sivasspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın şutunda savunmadan dönen topu ceza yayı üzerinden Hamsik, düzgün bir vuruşla kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gönderdi. 1-0
15. dakikada Njie'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.
17. dakikada Njie'nin uzak mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü.
21. dakikada Saba'nın pasında, sağ çaprazdan ceza alanına giren Njie'nin kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan kapanarak tehlikeyi önledi.
30. dakikada Yatabare'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çelmeyi başardı.
Ev sahibi takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
49. dakikada Umut Bozok'un ceza alanı çizgisinin hemen önünden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural, topu yatarak çeldi.
52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.
66. dakikada Saba'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak kontrol etti.
71. dakikada Bartra'nın uzak mesafeden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle tehlikeyi önledi.
87. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle topu kornere çeldi.
Bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi.
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil Çetin.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik (Dk. 74 Bardhi), Bakasetas (Dk. 74 Siopis), Trezeguet (Dk. 90+1 Doğucan Haspolat), Gomez, Umut Bozok (Dk. 57 Abdülkadir Ömür)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 63 Gradel), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 88 Alaaddin Okumuş), Charisis (Dk. 63 Keita), Hakan Arslan, Njie (Dk. 83 Angielski), Saba, Yatabare
Gol: Dk. 9 Hamsik (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Eren Elmalı, Dk. 90+1 Gomez (Trabzonspor) Dk. 86 Keita, Dk. 90+2 Gradel (Demir Grup Sivasspor)
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