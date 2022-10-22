Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan organizasyona, Türkiye'den tüm kategorilerde 95 sporcu katılıyor.

Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Büyük Britanya, Danimarka, Hırvatistan, Hong Kong/Çin, İrlanda, İsveç, İtalya, Kazakistan, Kuveyt, Macaristan, Meksika, Mısır, Polonya, Romanya, Singapur, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen'den toplam 175 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Kadınlar kılıç karşılaşmalarıyla başlayan organizasyonda, erkekler kılıç kategorisinde sporcular piste çıktı.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Müminhan Bilgin, organizasyonun olimpiyat kotasına puan kazandırması açısından sporcular için fırsat oluşturduğunu belirtti.

"Hem ülkemiz hem sporcularımız adına önemli bir organizasyon. Burada kendi branşlarında önemli sporcular var. Kadınlar kılıç karşılaşmalarında son 8 tablosunda iki sporcumuz kaldı. Bu, bizim için anlamlı bir netice getirecek. Kadınlar flörede de müsabakalar puan ve puanlar alabileceğimiz şekilde neticelenecek. Antalya'da bu organizasyon ilgi gördüğü gibi sporcularımızın gelişimleri açısından da önem arz ediyor."

Turnuva, yarın kadınlar flöre karşılaşmalarının ardından sona erecek.