Gençlik ve Spor Bakanlığınca 14-19 yaş arası gençlere yönelik Spor Toto Teşkilat Başkanlığının desteğiyle düzenlenen ve Cizre'de hayata geçirilen proje kapsamında Cizre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce badminton, basketbol, hentbol ve voleybol branşlarında etkinlik düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Projenin sona ermesi dolayısıyla Spor Lisesi'nde düzenlenen final ve ödül törenine, Vali Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülhakim Selimoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve sporcular katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Vali Bilgin, törende yaptığı konuşmada, gençlerin geçmişte yaşadığı sıkıntıları yaşamaması için çalıştıklarını, bu yönde çalışmalarının süreceğini söyledi.

Bilgin, etkinliklerin coşkuyla tamamlandığını, gençlerin spor yapabilmesi için tesisler yaptıklarını kaydetti.

"Hem Spor Lisesi hem de diğer okullarımızda bu kapasiteleri arttıracağız. Buradan yetişen sporcularımızın sadece ilçemizde, ilimizde değil, bölgesel, ulusal ve her şeyden önemlisi uluslararası alanda başarılı gençler olmasını istiyoruz. İnşallah bu turnuvalar bunun ayak sesleri olur. Bundan sonra ara vermeden süreklilik arz edecek şekilde bu turnuvaları en iyi şekilde yapıp gençlerimizi sürekli sporla birlikte ayakta tutacağız."

[Fotoğraf: AA]

Kaymakam Demir de ilk defa Cizre'de başlatılan ve haftalar süren etkinlikle ilçenin her yerinde spor, heyecan ve coşkunun var olduğunu kaydetti. Demir, ilçenin genç nüfusa sahip olduğunu dile getirdi.

"İlçenin bu tarz organizasyonlara daima ve sürekli ihtiyacı var. Biz gençlerimizi, çocuklarımızı spora, sanata, kültüre yönlendirip oralarda eğitmek, donatmak, kazanmak istiyoruz. Onlara dokunmak istiyoruz. Çünkü onlar bizim ve bu ülkenin geleceği. Hepsini güvenli ellerde yetiştirip donatacağız ve daha güçlü bir Türkiye yolunda hep birlikte omuz omuza ilerleyeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Etkinliğe katılan takımların sergilediği gösteri maçlarının ardından dereceye giren takım ile sporculara madalya ve kupaları verildi.

[Fotoğraf: AA]