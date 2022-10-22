Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi İpek Öz İspanya'da çiftlerde şampiyon oldu
Milli tenisçi İpek Öz, İspanya'da düzenlenen W25 Internacionales De Andalucia Femeninos De Tenis Copa Nadia turnuvasında çiftlerde şampiyonluğa ulaştı. İpek, teklerde ise ikincilik elde etti.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, İpek Öz-Nika Radisic çifti, Maryna Kolb-Nadiya Kolb çiftini 7-5, 7-6 yenerek şampiyon oldu.
İpek Öz, tekler final müsabakasında ise Raluca Georgiana Serban'a 6-3, 6-0 kaybederek ikincilik elde etti.
@ipekozz9'den İspanya'da şampiyonluk ikincilik— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) October 22, 2022
Finalde Raluca Georgiana Serban'a 6-3, 6-0 kaybeden İpek çiftlerde şampiyon olduğu İspanya'da düzenlenen W25 Internacionales De Andalucia Femeninos De Tenis Copa Nadia turnuvasını teklerde ikinci olarak tamamladı pic.twitter.com/zWEJcZOptC
Etiketler: İspanya
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