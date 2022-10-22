Ümraniyespor, Ümraniye Şehir Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Maçı Mert Güzenge yönetti.

Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi. Tarihi maçı Fatih Karagümrük kazandı

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Biraschi, 55. dakikada Mbaye Diagne ile 90. dakikada Fabio Borini filelerle buluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Ümraniyespor'un tek golünü ise 3. dakikada Umut Nayir attı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Fatih Karagümrük 12 puana yükseldi. Bu sezon çıktığı 10. maçtan da galibiyet çıkartamayanev sahibi Ümraniyespor 3 puanda kaldı.

Ümraniyespor stadına kavuştu

Sezon başında yenilenme çalışmasına giren Ümraniye Şehir Stadı kapılarını Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla açtı.

Ümraniyespor, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla yenilenme çalışmasının bittiği Ümraniye Şehir Stadı’nın açılışını yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Ümraniyespor, 2022-2023 sezonunun başında yenileme çalışmasına soktuğu Şehir Stadı’nın çalışmalarını bitirdi.

Bu sezon Süper Lig’de geride kalan 5 iç saha karşılaşmasını evinden uzakta oynayan İstanbul temsilcisi, Karagümrük maçıyla stadına kavuşmuş oldu.

Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor, bu sezon evinden uzak oynadığı 5 iç saha müsabakasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakikada Ümraniyespor 1-0 öne geçti. Geraldo'nun ceza sahası önündeki pasıyla savunmanın arkasına sarkan Umut Nayir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

GOL - 8. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Sol taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Jimmy Durmaz meşin yuvarlağı ceza sahasına soluna gönderdi. Borini topu kontrol ederek arka direğe ortasını yaptı, Biraschi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

20. dakikada ceza yayının önünden kullanılan serbest vuruşta Onur Ayık'ın kaleye gönderdiği şutta top direğin üstüne çarpıp dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 55. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kouassi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından ceza sahasına gönderdiği uzun topa Diagne gelişine yarım voleyle vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

71. dakikada sol çaprazdan Lenjani'nin soldan ortaladığı topa Umut Nayir vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.

90. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağ çaprazdan kullandığı köşe vuruşunda Caner Erkin'in direkt kaleye gönderdiği topu kaleci son anda kornere çeldi. Caner Erkin'in kornerden gönderdiği topu Borini altıpasın sağ çaprazından ağlara gönderdi: 1-3

Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Mert Güzenge, Murat Ergin Gözütok, Hakan Karabalcık

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Dos Santos, Mustafa Eser, Lenjani, Serkan Göksu (Dk. 79 Antonio Mrsic), Oğuz Gürbulak (Dk. 79 Kartal Yılmaz), Avounou (Dk. 61 Metehan Mimaroğlu), Geraldo (Dk. 69 Valentin Gheorghe), Onur Ayık (Dk. 69 Yonathan del Valle), Umut Nayir

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Lawrence (Dk. 54 Mbaye Diagne), Ozdoev (Dk. 84 Samed Onur), Kouassi (Dk. 84 Salih Dursun), Kerim Frei (Dk. 54 Adnan Uğur), Borini (Dk. 90+3 Levent Mercan)

Goller: Dk. 3 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 8 Biraschi, Dk. 55 Mbaye Diagne, Dk. 90 Fabio Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 12 Ozdoev, Dk. 27 Lawrence, Dk. 76 Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük)

Recep Uçar: Belki kalitemiz yetmiyor. Bugün de öyle bir maç oldu

HangiKredi Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Evimizde oynadığımız ilk maçı kazanarak bugünü milat kabul edip lige tutunmak istiyorduk. İlk yarıda iyi kurguladığımız bir maçtı. Maçın başında onların sol tarafından geçiş oyunuyla öne geçtik. Bugüne kadar toplam 22 dakika önde oynayabildik. Hep geriden gelen, beraberliği korumaya çalışan bir takımız. İlk yarıda dengeli ve planlarımızı uyguladığımız ama 3. bölgede sonlandırmada yaşadığımız sorunlar ve net kaçırdığımız pozisyonlar vardı. İkinci yarıya yüksek moralle başladık ama Diagne'nin ilk topla buluşmasında geriye düştük. Pirlo hocayı ve Karagümrük'ü galibiyetlerinden ötürü kutluyorum."

Uçar, pozisyon sonlandırmada sorunları olduğunu söyledi.

"Maçlara iyi hazırlanıyoruz, planlarımız işliyor ama buna rağmen sonlandırma anlamında ciddi zaaflarımız var. Belki kalitemiz yetmiyor. Bugün de öyle bir maç oldu. Galip gelemediğimiz için üzgünüz."

Hakem kararlarıyla 9 puan kaybettiklerini savunan Uçar, maçın hakeminin objektif yönetim sergilediğini belirtti.

"Bundan sonra Ümraniye olarak iyi futbol oynamaya çalışıp ligde var olmaya çalışacağız. 9 puanı hakem hatalarıyla gitmiş bir takımın antrenörüyüm. Kolay psikoloji ile maçlara çıkmıyoruz. Maçlarda zaman zaman agresiftim. Hakeme de yükseldiğim olmuştur. Gerçekçi olup öz eleştiri yaparsak hakem Mert hocayı gösterdiği yönetimden dolayı tebrik ediyorum. Gördüğünü çalmaya çalıştı, dürüst yönetim yaptığını düşünüyorum. Maçta hakemlik bir durum olduğunu düşünmüyorum. Gösterdiği iyi niyet ve objektif yönetimden dolayı 9 puanını hakem hatalarıyla kaybeden bir teknik direktör olarak hakemleri tebrik ediyorum."

Andrea Pirlo: Enerjimizi aynı istekle devam ettirme arzusundayız

VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Zor bir maç oldu. Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi geçmedi. Gole doğru reaksiyon verdik. İkinci yarıda istediğimiz hale getirdik. Geçen haftakinden daha önemli bir galibiyetti. Aldığımız sonuçları devam ettirmek istiyorduk. Önümüzdeki haftalarda da bu enerjimizi aynı istekle devam ettirme arzusundayız."

[Fotoğraf: AA]

Pirlo, gelecek hafta Galatasaray ile oynayacakları maç ile ilgili de konuştu.

"Galatasaray'la çok önemli bir maç oynayacağız. En güçlü takımların başından gelenlerden biri. Galatasaray karşısında da Fenerbahçe maçındaki gibi atak oynayarak kazanmak için çabalayacağız."

Tecrübeli teknik adam, ligin en çok gol atan takımlarından biri olmaları ile ilgili olarak konuştu.

"Maçtan maça değişen oyunlar var. Elimizde kullanabileceğimiz oyuncular var. Onların da hazır olması önemli. Sonradan girenler de iyi katkılar verdi. Önemli olan herkesin hazır olması ve iyi çalışması. Hem atak hem savunma bölgesinde farklı organizasyonlar bulabiliriz."

"Kendimize özgü tesisimizin olmasını çok istiyoruz"

Pirlo, Jimmy Durmaz'ın performansını değerlendirdi. Pirlo, Fatih Karagümrük'ün tesis problemine de değindi.

"Geriden oyun kurarken bize lazım oyunculardan biri. Oyun görüşü yüksek bir oyuncu. İlk presi kırmakta bize fayda sağlıyor. Ümraniye'de olduğu gibi kompakt bir stadı biz de isteriz. Oyuncular için de bu çok önemli. Böyle atmosferlerde oynamak hepimize iyi geliyor. Tesis sorunumuzu belli şekilde düzenledik. Kendimize özgü tesisimizin olmasını çok istiyoruz."