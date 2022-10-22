Valilik himayelerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından "Pedallar Medeniyetlerin Beşiği Mardin'de" sloganıyla "Eski Mardin Sokakları Ulusal Dağ Bisikleti Kupası" düzenlendi.

Mardin Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yarışmada, 30 şehirden 25'i kadın 138 sporcu dar ve merdivenli sokaklarda yarıştı.

Kıyasıya mücadelenin yapıldığı yarışlar sırasında merdivenlerde meydana gelen kazada yaralanan bisikletçilere, sağlık ekipleri müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 10 kilometrelik parkurda yapılan yarışmada, büyük erkeklerde Samet Bulut, genç erkeklerde Emre Yuca, yıldız erkeklerde Muhammet Ali Sümbül, master erkeklerde Mehmet Can Balcı ve kadınlar kategorisinde Emine Irmak Sezer birinci oldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve il protokolü, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Mahmut Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışma kapsamında tarihi sokaklarda bisikletçilerin pedallılarını çevirdiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Demirtaş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Mardin'i sporla en iyi şekilde tanıtmak istediklerini aktardı.

"Bu tür spor etkinliklerle daha güzel bir şekilde Mardin'i tanıtmayı amaçlıyoruz. Bunu en güzel şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Parkurlar zorlu, abbaralardan, dar sokaklardan, köprülerin üzerinden geçiliyor. Sokaklarımız görülmeye değer. Bunu spor turizmiyle birlikte bütün dünyaya tanıtmayı düşünüyoruz."

Federasyon başkanı Emin Müftüoğlu da dağ bisikletinin dünyada çok popüler olduğunu, önümüzdeki yıllarda bu etkinliği uluslararası arenaya taşımak istediklerini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Müftüoğlu, tarihi ve kültürüyle Mardin'in çok farklı bir şehir özelliği taşıdığını aktardı.

"Bu kültürü ve tarihi biz bisiklet ailesi olarak önce Türkiye'ye sonra bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Tarihi sokaklarda, merdivenlerde bisiklet sürmeleri bisikletçiler için de çok enteresan bir yarış oldu. Bunu geleneksel hale getirip daha büyük organizasyonlar yapacağız."

Müftüoğlu, bisiklet sporuna destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yarışmalarda kendilerine destek sunan herkese teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Büyük erkekler kategorisinde birinci olan Samet Bulut ise Bursa'dan geldiği Mardin'e çok hayran kaldığını belirtti.

"Mardin sokaklarında yarışmak çok güzeldi. Birinci olduğum için mutluyum. Bu coğrafyada olmak gerçekten çok güzel."