Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA'dan Türkiye'ye para cezası
UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle para cezası verdi.
Eylül ayında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Türkiye-Lüksemburg maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ev sahibi ülkeye 25 bin euro para cezası verildi
Türkiye'ye verilen kısmi tribün kapama cezası ise iki yıl süreyle ertelendi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5'inci maçında karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmıştı.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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