Kaş Belediyesinin desteğiyle 21, 12 ve 6 kilometrelik parkurlarda yapılan yarışlara Türkiye, ABD, Almanya, Kanada, Rusya, Norveç, Ukrayna, İngiltere, Kazakistan ve İrlanda'dan 500'ü aşkın sporcu katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya ve plaketleri verildi.

[Fotoğraf: AA]

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, her yıl yarışmacı sayısının arttığını söyledi. Ulutaş, kültürel, sanatsal ve sportif her tür faaliyeti artırdıklarını belirtti.

"Kışın butik özelliği, tabiat güzelliği ile her türlü faaliyete yer verebildiğimiz bir coğrafya burası. Yarışmaya katılan bütün sporcuları tebrik ediyorum, herkese başarılar diliyorum. Yarışlar, Çukurbağ Yarımadası güzergahı üzerinde gerçekleşiyor. Bu, dünyanın en güzel parkurlarından bir tanesi. Önümüzdeki yarışlar için tüm sporseverleri Kaş'a davet ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Organizasyonda bu yıl ayrıca ilk kez çocuk koşusu da düzenlendi.

Yarışlara İzmir'den katılan 21 kilometrelik parkurun birincisi Tülin Okyay, parkurun zor olduğunu söyledi.

Buradaki doğayı keşfetmenin ve tanımanın kendisi için iyi bir deneyim olduğunu dile getiren Okyay, “Buranın doğası bambaşka, zorluğu güzelliğinin arkasında kalıyor. Yarışlara bir daha katılmayı düşünüyorum." dedi.

Organizasyonda Türk ve Rus sporcuların oluşturduğu dereceler şöyle:

6 kilometrelik parkur

Kadınlar:

1- İlayda İnce

2- Liudmila Pshenichnikova

3- Svetlana Matienko

Erkekler:

1- Mark Vysotin

2- Alihan Savaşçı

3- Emre Korkmaz

12 kilometrelik parkur

Kadınlar:

1- Mihraç Ayan

2- Tatiana Romasheva

3- Cevriye Akkurt

Erkekler:

1- Yuri Sdobnikov

2- Semen Chechulin

3- Umut Çavuşoğlu

21 kilometrelik parkur

Kadınlar:

1- Tülin Okyay

2- Anna Kolkova

3- Alexandra Volkova

Erkekler:

1- Suat Karoğlu

2- Aleksandr Gavrilov

3- Ahmet Gökçek