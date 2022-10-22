TFF'den yapılan açıklamaya göre, futbolun temel değerlerinden ve vazgeçilmez unsuru fair play ruhunun sporseverler arasında yaygınlaşması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması için, "Futbol; sevgi, dostluk, barış ve kardeşliktir. Haydi, hep birlikte fair play ruhuyla maç seyretmeye" çağrısıyla TFF tarafından fair play filmi hazırlandı.

Futbolun tüm paydaşlarının "#HEPBİRLİKTE" sloganıyla fair play'e davet edildiği film, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından "Öncelikli Yayınlar ve Kamu Spotları" bölümünden yayımlandı.

Spor kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan sosyal sorumluluk kapsamındaki film, kamu spotu olarak tüm medya organlarında yer alabilecek.