Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan fair play filmi
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) hazırladığı fair play filmi futbolseverlerin beğenisine sunuldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, futbolun temel değerlerinden ve vazgeçilmez unsuru fair play ruhunun sporseverler arasında yaygınlaşması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması için, "Futbol; sevgi, dostluk, barış ve kardeşliktir. Haydi, hep birlikte fair play ruhuyla maç seyretmeye" çağrısıyla TFF tarafından fair play filmi hazırlandı.
Futbolun tüm paydaşlarının "#HEPBİRLİKTE" sloganıyla fair play'e davet edildiği film, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından "Öncelikli Yayınlar ve Kamu Spotları" bölümünden yayımlandı.
Spor kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan sosyal sorumluluk kapsamındaki film, kamu spotu olarak tüm medya organlarında yer alabilecek.
Etiketler: TFF
Son Haberler
- 16:37
- 16:35
- 16:33
- 16:30
- 16:07
Sıradaki Haber
Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan mezarı başında anıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz