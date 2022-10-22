Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Trabzonspor'un ilk şampiyonluk kadrosunda yer alan Özcan için vefat yıl dönümünde Akçaabat ilçesinin Dürbinar Mahallesi'ndeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Törene, Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün başkanlığını da yapmış eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak, Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, eski asbaşkanlardan Ali Kemal Başaran ile Akçaabat Sebatspor'un futbolcuları katıldı.

Anma töreninde, Özcan için mezarı başında dua okundu.