La Liga ekibinden yapılan açıklamaya göre Benzema sol bacağından yaşadığı sorun nedeniyle Sevilla ile oynanacak llig maçında forma giyemeyecek.

İspanyol Marca gazetesinde yer alan haberde ise golcü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig maçını da kaçıracak.

Fransız forvetin gelecek haftaki Girona maçıyla sahaya dönmesi bekleniyor. Ballon d'Or ödülünün bu yılki sahibi Karim Benzema, bu sezon 11 maçta 6 gol ve 1 asist kaydetti.