Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liverpool Nottingham Forest'e mağlup oldu
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest'a 1-0 yenildi.
Ligin ilk haftalarında aldığı kötü sonuçlar nedeniyle istediği başlangıcı yapamayan ve puan tablosunda zirveden uzaklaşan geçen sezonun ikincisi Liverpool, Nottingham Forest'a konuk oldu.
Düşme hattındaki Nottingham Forest, Liverpool'u Taiwo Awoniyi'nin 55. dakikada attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.
Bu sonuçla Liverpool, 16 puanda kaldı. Nottingham Forest ise 9 puana yükseldi.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Liverpool
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