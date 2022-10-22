Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanan karşılaşmada Muhammed Ömür, Burak Menteşe ve Ömer Okumuş hakem üçlüsü görev yaptı.

Sarı-lacivertliler müsabakaya, Ezgi, Busem, Cansu, Nina, Sevinç, Meryem, Fatma, Ecem, Marcano, Coleman ve Kennya ilk 11'iyle çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray Petrol Ofisi ise Handan, Berna, Emine Demir, Denda, İlayda, Emine Esen, Ebru, Derya, Bakarandze, Santos ve Yağmur ilk 11'ini tercih etti.

Fenerbahçe, 25. dakikada Kennya'nın golüyle 1-0 öne geçerken, sarı-kırmızılılar, Denda'nın 45+3. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

[Fotoğraf: AA]

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Coleman'ın golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı. Sarı-kırmızılılar, 85. dakikada Yağmur Uraz'ın bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi. Galatasaray Petrol Ofisi, 90+1. dakikada Ebru Topçu ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmayı, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ile sarı-lacivertli yöneticiler Kemal Danabaş, Fethi Pekin, İlker Dinçay ve Can Gebetaş yerinde takip etti.