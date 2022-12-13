A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu
İngiltere'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için kampa katılacak A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın sporcuları belli oldu.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası, 21-27 Ocak tarihlerinde Dumfries kentinde düzenlenecek.
Şampiyona için hazırlıklara başlayan A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, 25-30 Aralık tarihlerinde İstanbul'da kampa girecek.
Kampta şu sporcular yer alacak:
Azra Naz Sert, Ekin Duru Köksal, Merve Karataş, Nur Neval Tek, Alara Kuchkin, Betül Duman, Ece Kamalak, Bengisu Tanas, Irmak Gerez, Safiye Çağdaş, Sema Nur Güven, Sena Yavuz, Elif Naz Taşköprü, Ayşe Koçak, Başak Demirkol, Didem Bağcı, Dilara Lökbaş, Berfin Büyükdağ, Elif Beyza Atalı, Elif Nur Kaya, Hatice Gizem Tüzgen Dağlı, Iana Bozbei, Meryem Betül Tuna, Mukaddes Buylucu, Sidre Özer, Nisa Alya Erdöş, Fikriye Begüm Kızıltoprak, Şeydanur Zoroğlu, Yaren Pala, Ebrar Bilge Oğuz.