Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonsporlu Bakasetas'a 'En iyi Yunan Futbolcu' ödülü
Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, geçen sezon yurt dışındaki en iyi Yunan oyuncu ödülüne layık görüldü.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da düzenlenen PSAPP 2022 ödüllerinde, 2021-22 sezonunun yurt dışındaki en iyi Yunan futbolcusu seçildi.
Meslektaşlarının oylarıyla bu ödüle layık görülen Bakasetas, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
"Sporcular olarak birçok farklılığımız var ama meslektaşlarım bana oy verdiği için çok onur duydum. Bana büyük motivasyon verdiler. Duygularım karışık. Biz robot değiliz. Çok daha kötü durumda olan meslektaşlarım var. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz."
En iyisi pic.twitter.com/N6g89pencV— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 13, 2022
Etiketler: Trabzonspor
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