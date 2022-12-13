Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası Antalya'da başlayacak
2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası 14 Aralık Çarşamba Antalya'da başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi ev sahibi olarak Eczacıbaşı Dynavit ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank temsil edecek.
Eczacıbaşı Dynavit A Grubu'nda yarın Brezilya'dan Dentil Praia Clube ile VakıfBank ise B Grubu'nda Kazakistan'dan Kuanysh Club ile karşılaşacak.
Organizasyonda Eczacıbaşı Dynavit A Grubu'nda İtalya'dan Prosecco Doc Imoco Conegliano ve Brezilya'dan Dentil Praia Clube ile VakıfBank ise B Grubu'nda Kazakistan'dan Kuanysh Club ve Brezilya'dan Gerdau Minas ile oynayacak.
Grup aşamasında oynanacak karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşecek.
Organizasyonda yarı final karşılaşmaları 17 Aralık Cumartesi, finaller ise 18 Aralık Pazar günü yapılacak.
FIVB tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'na üst üste ikinci kez ev sahipliği yapacak Türkiye, kadınlar kategorisinde yedi kez şampiyonluk, iki kez ikincilik ve beş kez üçüncülük elde etti.
Grup maç programı
14 Aralık Çarşamba:
16.30 Eczacıbaşı Dynavit-Dentil Praia Clube
19.30 VakıfBank-Kuanysh Club
15 Aralık Perşembe:
16.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Dentil Praia Clube
20.00 VakıfBank-Gerdau Minas
16 Aralık Cuma:
16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Prosecco Doc Imoco Conegliano
19.00 Gerdau Minas-Kuanysh Club