VakıfBank, 2008-2009 sezonundan bu yana takımın başında yer alan Giovanni Guidetti ile yeni bir anlaşma imzaladı.

Sarı-siyahlılar böylece İtalyan başantrenörün sözleşmesini 3 yıl uzattı.

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Giovanni Guidetti ile sözleşme yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi

"Guidetti’nin kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı müteşekkiriz. Daha uzun yıllar onunla çalışmaya devam etmek istiyoruz. Giovanni Guidetti, VakıfBank Ailesi’nin yapı taşlarından biri. Bizimle birçok başarıya imza attı. Hep birlikte ülkemize nice kupalar kazandıracağımızdan hiçbir şüphemiz yok."

We have agreed to terms with @Gio1315 who has been the head coach of our team for 15 years, on a three year extension.





For more details: https://t.co/ZtZZHDHNxV#ForMore #VakifBankSK #VoleyBol #VolleyBall