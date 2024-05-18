Parçalı Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.05.2024 12:49

"Turistik Tuz Ekspresi" seferlerine başladı

Ankara'dan günübirlik düzenlenen "Turistik Tuz Ekspresi"nin ilk seferi Çankırı'ya geldi.

"Turistik Tuz Ekspresi" seferlerine başladı
[Fotograf: AA]

Çankırı Valiliği koordinesinde Belediye, TCDD, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Çankırı Konfederasyonu ve TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kuruluna bağlı seyahat acentelerinin işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda başlatılan Turistik Tuz Ekspresi, Ankara'dan aldığı 250 yolcusuyla Çankırı Garı'na ulaştı.

Burada düzenlenen törende, Vali Mustafa Taşolar ile protokol üyeleri, trenden inen yolcuları karşıladı.

Yaran gösterisinin sunulmasının ardından Turistik Tuz Ekspresi'nin ilk yolcuları, gün boyu kentte Çankırı'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek yöresel lezzetleri tatma imkanı bulacak.

Tren seferiyle Ankara'dan gelen Neşe Ağaoğlu, Çankırı'nın merkezine ilk defa geldiğini söyledi.

Turistik Tuz Ekspresi vesilesiyle Çankırı'yı gezme imkanı bulacaklarını belirten Ağaoğlu, "Heyecanlıyız tabii ki, Çankırı'nın güzelliklerini göreceğiz. Deneyimlerimizi de çevremize anlatırız diye düşünüyorum. Güzel bir karşılama vardı, tren çok keyifliydi. Her anlamda güzel bir program yapılmış. Grup olarak arkadaşlarımızla katılıyoruz. Dönerken de aynı memnuniyetle döneceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Turistik Tuz Ekspresi" seferlerine başladı

Nuray Temizer de güzel bir tur ve güzel bir karşılama olduğunu dile getirerek, "Çok güzel bir yolculuk geçirdik. Tren yolculukları son zamanlarda çok popüler oldu. Herkesin katılmasını arzu ederim. Önce Türkiye'mizi gezip sonra Avrupa'ya gidelim diyorum." görüşünü sarf etti.

Trenle kente gelen ziyaretçiler, Hititler'den kalan Yer Altı Tuz Şehri'ni, tıbbın ve eczacılığın sembolünün doğduğu mekan olan Taş Mescit'i, 8 milyon yıllık fosillere ev sahipliği yapan Çankırı Müzesi'ni, Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi'ni ve eski eşyalarla döşenen, ziyaretçilerini geçmişe götüren Çankırı Kültür Evi'ni görme imkanı bulacak.

ETİKETLER
Turizm TCDD Çankırı
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da, DEAŞ operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:06
Gazze'de can kaybı 35 bin 386'ya çıktı
15:06
Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatarları ve Çerkes sürgünlerinde yaşamını yitirenleri andı
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım Tatarlarının haklarını savunmayı sürdüreceğiz
14:59
Otoyolda 2 tır çarpıştı: 3 yaralı
14:54
Görme engelli atlet Serkan Yıldırım dünya şampiyonu oldu
14:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türk Yatırım Fonunun başlangıç sermayesi 500 milyon dolar
"Diyarbakır Müzesi" yılın ilk 4 ayında 50 bin ziyaretçi ağırladı
"Diyarbakır Müzesi" yılın ilk 4 ayında 50 bin ziyaretçi ağırladı
FOTO FOKUS
Nizar Sadawi TRT'nin Gazze'deki gözü kulağı oldu
Nizar Sadawi TRT'nin Gazze'deki gözü kulağı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ