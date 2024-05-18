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Türkiye
AA 18.05.2024 12:29

Son bir haftada 1 milyon 968 bin 551 araç denetlendi

Trafik ekiplerince 9-16 Mayıs'ta 1 milyon 968 bin 551 araç denetlenerek, 416 bin 230 lira cezai işlem uygulandı.

Son bir haftada 1 milyon 968 bin 551 araç denetlendi
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, trafik ekiplerince 9-16 Mayıs'ı kapsayan 1 haftalık sürede yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Söz konusu tarihlerde 1 milyon 968 bin 551 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

Ali Yerlikaya, 104 bin 382'si aşırı hız nedeniyle olmak üzere 416 bin 230 işlem yapıldığını bildirerek, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

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