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Dünya
TRT Haber 18.05.2024 13:25

Schumacher 10 yıldır tedavi görüyor: Yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar

Formula 1 pistlerinin efsanesi Michael Schumacher'in tedavisi sürüyor. Ancak ailesi, tedavi masraflarını karşılamakta zorluk yaşıyor. Efsane pilotun yıllık bakım masrafı 7 milyon dolar. Eşi, Schumacher'in en son saatlerini de sattı

Schumacher 10 yıldır tedavi görüyor: Yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar
[Fotoğraf: DepoPhotos]

2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirdi.

Beyninde büyük hasara yol açan bir darbe aldı ve o tarihten bu yana özel bakıma muhtaç yaşıyor.

Ailesi, Formula 1 yarışlarının ünlü ismi Michael Schumacher'in tedavi masrafları için bugüne kadar bir servet harcadı.

Michael Schumacher'in eşi Corinna Schumacher, birçok değerli mülkü elden çıkardı.

Yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar

Norveç'te bir ev, İsviçre'nin Gland kentinde malikane ile bir özel jet satıldı.

Son olarak, efsane pilotun saatleri İsviçre'de müzayedede satışa sunuldu. Micheal Schumacher'in 8 adet kol saati, Cenevre kentindeki müzayedede 4 milyon 400 bin dolara alıcı buldu.

Schumacher 10 yıldır tedavi görüyor: Yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar

Bu miktar, Schumacher'in yılllık tedavi masraflarının ancak bir bölümünü karşılayabilecek. Çünkü yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar.

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