Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes'in konuğu Cazoo Baskonia
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında 14 Aralık Çarşamba günü İspanya'nın Cazoo Baskonia ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçını kazanan Anadolu Efes, 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.
Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Cazoo Baskonia ise averajla 7. sırada bulunuyor.
Avrupa'da 780. maç
Anadolu Efes, Cazoo Baskonia karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 780. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 779 karşılaşmada 445 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 532. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 531 mücadelenin 288'ini kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.
Etiketler: Anadolu Efes Basketbol Avrupa Kupaları
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