Federasyondan yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği FIM Dünya Superbike Şampiyonası ile Galip Satıcı'nın yarışacağı Yamaha R3 bLU cRU Avrupa Kupası, bu hafta sonu İngiltere'de yapılacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun dördüncü ayak yarışları, 2-4 Temmuz tarihlerinde İngiltere'deki 4 kilometre uzunluğa sahip Donington Park Pisti'nde koşulacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın favori isimleri arasında gösterilen milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı ile İngiltere ayağında birincilik mücadelesi verecek.

Şampiyonada yarın serbest antrenmanlar, 3 Temmuz Cumartesi günü öğleden önce Superpole (sıralama), TSİ 16.00'da ise hafta sonunun ilk yarışı yapılacak. 4 Temmuz Pazar günü ise TSİ 13.00'te Superpole yarışı, TSİ 16.00'da ikinci yarış start alacak.

Ay-yıldızlı sporcu, yarışlar öncesinde 129 puanla pilotlar klasmanında ikinci sırada yer alıyor.

Galip Satıcı Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Genç sporcuların mücadele ettiği Yamaha R3 bLU cRU Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi Galip Satıcı temsil edecek.

Organizasyon, İngiltere'de Donington Park Pisti'nde yapılacak. Yamaha R3 bLU cRU Avrupa Kupası'nda yarın serbest antrenman ve sıralama turları koşulacak. 3 Temmuz Cumartesi günü ise TSİ 13.45'te birinci yarış, TSİ 18.15'te de ikinci yarış başlayacak.

Yunanistan'daki BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda 8 sporcu yarışacak

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası'nın açılış ayağı Yunanistan'ın Serez şehrinde düzenlenecek.

Serez Pisti'nde 2-4 Temmuz tarihlerindeki şampiyonada 8 milli motosikletçi mücadele edecek.

SSP300 sınıfında Ares Stefan Bengiç, Ömer Utku Karpuz, Emin Kaya, SSP600 sınıfında Furkan Eryılmaz, F1000 sınıfında Abdullah Köken, Harun Akgün, Fatih Şahin ve SBK sınıfında da Yunus Erçelik piste çıkacak.

BMU Avrupa Şampiyonası'nda yarın serbest antrenmanlar yapılacak. 3 Temmuz Cumartesi günü ilk yarış, 4 Temmuz Pazar günü de ikinci yarış gerçekleştirilecek

Asrın Rodi Pak İspanya'da 24 saat dayanıklılık yarışına katılacak

Türkiye'yi pist branşında temsil eden milli sporcu Asrın Rodi Pak, 24 Saat Katalonya Motosiklet Dayanıklılık Yarışı'nda FR Moto takımıyla ter dökecek.

Barselona Pisti'ndeki organizasyon, 2-4 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Yarın serbest antrenmanlarla geçilecek. 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 13.00'te start alacak yarışı, 4 Temmuz Pazar günü TSİ 13.00'te noktalanacak.