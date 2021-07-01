Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Sırp pivotla 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

2018-2019 sezonundan bu yana Anadolu Efes forması giyen Micic, lacivert-beyazlıların şampiyon tamamladığı THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

#MVP ile 3 Yıl Daha!



2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme yeniledik! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/qcEofOh1Rt