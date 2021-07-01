Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes Vasilije Micic'in sözleşmesini uzattı
Anadolu Efes Kulübü, oyuncusu Vasilije Micic'in sözleşmesi uzattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Sırp pivotla 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
2018-2019 sezonundan bu yana Anadolu Efes forması giyen Micic, lacivert-beyazlıların şampiyon tamamladığı THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.
#MVP ile 3 Yıl Daha!— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 1, 2021
2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme yeniledik! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/qcEofOh1Rt
Etiketler: Anadolu Efes
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