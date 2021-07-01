Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Misli.com 3. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül'de başlayacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Misli.com 3. Lig'de yeni sezonun 4-5 Eylül tarihlerinde başlayacağını açıkladı.
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "3. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek." ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig ve TFF 1. Lig'in 13 Ağustos, Misli.com 2. Lig'in de 4 Eylül'de başlayacağı daha önce duyurulmuştu.
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