Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "3. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in 13 Ağustos, Misli.com 2. Lig'in de 4 Eylül'de başlayacağı daha önce duyurulmuştu.