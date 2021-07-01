Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da da forma giyen Fransız yıldız Frank Ribery, 2019 yazından beri formasını giydiği İtalyan temsilcisi Fiorentina'dan ayrıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serie A ekibi, sözleşmesi sona eren Ribery'e kulübe kattıkları için teşekkür mesajı yayınladı.

38 yaşındaki Ribery, geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla İtalya Serie A'da toplam 30 maça çıkmış, 2 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.