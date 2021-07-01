Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Frank Ribery Fiorentina'dan ayrıldı
2019 yazından beri İtalyan temsilcisi Fiorentina'nın formasını giyen Fransız yıldız Frank Ribery, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Serie A ekibinden ayrıldı.
Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da da forma giyen Fransız yıldız Frank Ribery, 2019 yazından beri formasını giydiği İtalyan temsilcisi Fiorentina'dan ayrıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serie A ekibi, sözleşmesi sona eren Ribery'e kulübe kattıkları için teşekkür mesajı yayınladı.
38 yaşındaki Ribery, geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla İtalya Serie A'da toplam 30 maça çıkmış, 2 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.
Grazie, @FranckRibery #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/XAQyEjeYYl— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 1, 2021
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