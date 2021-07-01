Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen imza törenine, kulüp başkan yardımcısı Ali Haydar Er ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Burada yaptığı açıklamada Ali Haydar Er, Holmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Kulüp sportif direktörü Fahri Tatan ise Holmen'e sakatlıksız iyi bir sezon diledi.

"Uzun zamandır takip ediyorduk. Her sezon 30 maç oynayan savaşçı, 90 dakika sahaya kendini veren, uyumlu, yarar sağlayacak bir oyuncu. Kendisinden beklentilerimiz büyük."

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Holmen: Kendimi sahada göstereceğim

İsveçli futbolcu Sebastian Holmen, Çaykur Rizespor'a transferi öncesi ailesiyle konuşup, karar verdiğini aktardı.

9 yaşındaki futbolcu, Abisi Samuel Holmen'le farklı mevkilerde oynadıklarına dikkat çekti.

"Kendimi onunla kıyaslamıyorum ama aynı karakterde olduğumuzu düşünüyoruz. Çok savaşçıyız, çok çalışıyoruz. Kendimi sahada göstereceğim. Son yıllarda abim ayrılınca Süper Lig'i takip etmedim. Onun döneminde izledim. Açık futbol oynanan, zorlu bir lig. Stoper mevkisi çok önem taşıyor. Umarım bu takıma bir şey katarım."