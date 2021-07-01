Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki basketbolcuyla 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Anadolu Efes'te geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından takımdan ayrılan Sertaç Şanlı, sağlık kontrolünün ardından Barcelona ile sözleşme imzalayacak.

Anadolu Efes'te başarılı bir sezon geçiren Şanlı, THY Avrupa Ligi'nde 34 maçta 7,8 sayı ortalaması yakalamıştı. Özellikle Dörtlü Final maçlarında performansını artıran 29 yaşındaki pivot, bu dönemde 15,5 sayı ve 5 ribaunt ortalamasıyla oynadı.