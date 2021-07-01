Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de mayıs ayında düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde altın madalya kazanarak Türk sporunda bir ilki yaşatan Ayşe Begüm Onbaşı'nın haziran ayının en iyi sporcusu seçildi.

Açıklamada, milli sporcunun gençler kategorisinde de dünya ve Avrupa şampiyonluğu unvanları bulunduğu hatırlatıldı.

"Ayşe, kariyerinin henüz başlarında olmasına rağmen 60'ın üzerinde madalya kazandı ve bu nedenle 'Madalya Canavarı' lakabını kazandı."

19 yaşındaki milli sporcunun günde ortalama 9 saat çalışma yapıp yüksek form grafiğinde istikrar yakaladığı belirtildi.

"2022 Dünya Oyunları'na kota almasına şimdiden kesin gözüyle baktığımız Onbaşı'nın örnek aldığı sporcular arasında Marcela Lopez ve Aurelie Joly yer alıyor."