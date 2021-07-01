Galatasaray, Gedson Fernandes transferini bitirmek istiyor. Yönetim, teknik direktör Fatih Terim’in listesinde ilk sırada olan Portekizli futbolcu için resmi teklifte bulundu.

Sarı kırmızılılar kiralama bedeli olarak 1 yıl için 2 milyon euro teklif etti. Gedson'un satın alma opsiyon da 8 milyon euro olarak belirlendi.

Fatih Terim 22 yaşındaki futbolcu için eski öğrencisi ve Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile de görüşecek.

Geçen sezon devre arasında 500 bin euroya kiralanan Gedson, 17 lig maçında 3 asist yaptı.

Kaan Ayhan’da pürüz çıkarsa Mert Çetin’in kiralanması gündemde

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine bir isim daha girdi. Kaan Ayhan transferinde pürüz çıkması halinde sarı kırmızılıların B planının Mert Çetin olacağı gelen haberler arasında.

Geçen sezonu kiralık olarak Verona'da geçiren 24 yaşındaki futbolcu Roma’dan kiralanabilecek.

Emre Akbaba ile anlaşma tamam

İç transferde sözleşmesi biten oyuncularla görüşmelerini sürdüren yönetim, Emre Akbaba ile anlaşma sağladı.

Yıllık 8 milyon Türk Lirası alacak 28 yaşındaki futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.