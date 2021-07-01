Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor'dan kaleye takviye
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki kaleci Abdullah Yiğitler'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlıları genç kaleciyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza törenine onursal başkan Lütfü Savaş da katıldı. Geride kalan sezonu Misli.com 2. Ligi ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de geçiren oyuncu, 29 maçta forma giydi.
Hoş Geldin Abdullah Yiğiter— Hatayspor???????? (@Hatayspor_FK) July 1, 2021
Daha önce Amedspor forması giyen genç kaleci Abdullah Yiğiter ile 4 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/x61nR4DJUy#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/EMyDcA9U56
Etiketler: Hatayspor Transfer Haberleri
Son Haberler
- 11:11
- 11:20
- 11:08
- 10:58
- 10:51
Sıradaki Haber
Lionel Messi'nin sözleşmesi sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz