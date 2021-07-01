Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli boksör Necat Ekinci'den Tokyo bileti
Mili boksör Necat Ekinci, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, "IOC Boxing Task Force sıralama listesine göre milli boksörümüz Necat Ekinci, 69 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı." denildi.
Necat Ekinci’den #Tokyo2020 Kotası— TMOK | #TeamTürkiye ???????? (@TMOK_Olimpiyat) July 1, 2021
IOC Boxing Task Force Sıralama Listesine göre milli boksörümüz Necat Ekinci -69 kiloda Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı#TeamTürkiye@boksfederasyonu pic.twitter.com/kO775FLGmN
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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