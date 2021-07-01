Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor'un yeni transferi sakatlandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferi Doğukan Nelik'in antrenmanda ön çapraz bağlarının koptuğu bildirildi.
Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğukan'ın antrenmanda yaşadığı travma sonrası ön çapraz bağları koptu.
Futbolcu başarılı bir operasyon geçirdi.
"Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşup sahalara dönmesini dileriz."
Futbolcumuz Doğukan Nelik'in antrenmanda yaşadığı travma sonrası ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilmiştir.— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 1, 2021
Başarılı bir operasyon geçiren futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşup sahalara dönmesini dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/Bt3FMTFAZQ
Etiketler: Antalyaspor
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