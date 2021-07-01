Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğukan'ın antrenmanda yaşadığı travma sonrası ön çapraz bağları koptu.

Futbolcu başarılı bir operasyon geçirdi.

"Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşup sahalara dönmesini dileriz."

Futbolcumuz Doğukan Nelik'in antrenmanda yaşadığı travma sonrası ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilmiştir.



Başarılı bir operasyon geçiren futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşup sahalara dönmesini dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/Bt3FMTFAZQ