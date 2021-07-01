Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 16:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Younes Belhanda Adana Demirspor'da
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Mavi lacivertli kulüp, deneyimli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu. 31 yaşındaki futbolcu mart ayında Galatasaray ile yollarını ayırmıştı.
Younes Belhanda, geçen sezon sarı kırmızılı formayla 28 maça çıkmıştı. Bu maçlarda 8 gol atan Belhanda 3 de gol pası vermişti.
Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin #Belhanda! pic.twitter.com/ngRxnaWDaP— Adana Demirspor #ŞAMPİYON (@AdsKulubu) July 1, 2021
Etiketler: Transfer Haberleri
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