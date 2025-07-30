SİPER Ürün-1'in Seri İmalat Kabul Testleri başlarıyla tamamlandı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, SİPER projesindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Yüksek irtifa hava savunma görevini üstlenen SİPER'in, başarıyla geçen testlerle birlikte envanterdeki yerini daha da sağlamlaştırdığını belirten Görgün, "Bu gelişme, Türkiye’nin katmanlı hava savunma mimarisinde çok kritik bir eşik anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

"Çelik Kubbe, her geçen gün daha da güçleniyor"

Türkiye'nin "Çelik Kubbe" olarak adlandırılan hava savunma konseptinin her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Alçak, orta ve yüksek irtifa katmanlarında millî çözümlerle tesis edilen Çelik Kubbe, her geçen gün daha da güçleniyor. SİPER; menzili, hassasiyeti ve hedef çeşitliliğine karşı etkinliğiyle Gök Vatan’ın en stratejik güvenlik kalkanlarından biri konumuna yükseliyor. Hedefimiz, hiçbir tehdit karşısında boşluk bırakmayan, tamamen yerli ve millî bir hava savunma ağı kurmak."

"Gök Vatan artık daha güvenli"

Bu yolda, mühendislerin emeği, kurumların iş birliği ve milletin desteğiyle kararlılıkla ilerlediklerini ifade eden Görgün, "Türkiye’nin savunma gücüne güç katan SİPER’e emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, paylaşımını, "Gök Vatan artık daha güvenli. Türkiye daha caydırıcı. Gelecek daha emin ellerde." sözleriyle tamamladı.