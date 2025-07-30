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Savunma
TRT Haber 30.07.2025 10:26

Türkiye'nin en güçlü uçak bombası düşmana 'GAZAP' olacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen uçak bombası GAZAP, içerisindeki 10 bin parçacık sayesinde 1 kilometrelik bir yarı çapa dağılarak bir bölgedeki bütün unsurlara etki ediyor.

MK84 GAZAP Uçak Bombası 2000 LB, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilendi. 

MK-84 GAZAP, Türkiye'nin şimdiye kadar ürettiği en yüksek tahrip gücüne sahip uçak bombası olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin en güçlü uçak bombası düşmana 'GAZAP' olacak

Standart mühimmatlardan 3 kat daha güçlü

GAZAP, F-16 ve F-4'te kullanılabilecek. Parçacıklı yapısı sayesinde patlama sırasında parçacıklar birbirinden ayrılarak 1 kilometrelik alana dağılıyor.

MK84 uçak mühimmatı olan `GAZAP` büyük basınç etkisi oluşturuyor. GAZAP mühimmatı muadili olan standart mühimmatlardan 3 kat daha güçlü. 1 kilometrelik bir yarı çapa dağılan GAZAP bölgedeki bütün unsurlara etki etme gücüne sahip. 

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Milli Savunma Bakanlığı
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