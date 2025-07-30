Türkiye'nin en güçlü uçak bombası düşmana 'GAZAP' olacak

MK84 GAZAP Uçak Bombası 2000 LB, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilendi.

MK-84 GAZAP, Türkiye'nin şimdiye kadar ürettiği en yüksek tahrip gücüne sahip uçak bombası olarak öne çıkıyor.

Standart mühimmatlardan 3 kat daha güçlü

GAZAP, F-16 ve F-4'te kullanılabilecek. Parçacıklı yapısı sayesinde patlama sırasında parçacıklar birbirinden ayrılarak 1 kilometrelik alana dağılıyor.

MK84 uçak mühimmatı olan `GAZAP` büyük basınç etkisi oluşturuyor. GAZAP mühimmatı muadili olan standart mühimmatlardan 3 kat daha güçlü. 1 kilometrelik bir yarı çapa dağılan GAZAP bölgedeki bütün unsurlara etki etme gücüne sahip.