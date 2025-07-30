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Dünya
TRT Haber 30.07.2025 10:25

GAZAP dünya sahnesinde: Türkiye'nin yeni nesil bombası

Türkiye’nin geliştirdiği ve "en güçlü konvansiyonel bomba" olarak tanımlanan GAZAP termobarik bombası, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Newsweek ve The Sun gibi önde gelen yayın organları, bombanın yıkıcı etkilerine ve Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişine dikkat çekti.

GAZAP dünya sahnesinde: Türkiye'nin yeni nesil bombası

İngiliz The Sun gazetesi, GAZAP’ı "dünyanın en yıkıcı nükleer olmayan bombalarından biri" olarak nitelendirdi.

Haberde, GAZAP’ın yere bırakıldığında oluşturduğu patlamanın çıplak gözle görülebilen şok dalgaları ve 160 metre çapında duman bulutu yarattığı belirtildi.

Patlamayla birlikte 10 bin parçacığın bir kilometrelik alana yayıldığı vurgulandı.

 


 

Newsweek: Türkiye bölgesel aktör olarak yükseliyor

Amerikan Newsweek dergisi ise GAZAP dünya sahnesinde: Türkiye'nin yeni nesil bombası için “NATO’nun en güçlü havadan atılan konvansiyonel silahı” ifadesini kullandı.

Termobarik yapısı sayesinde oksijenle birleşerek yüksek sıcaklık ve basınç üreten bomba, klasik MK84 bombalarından üç kat daha etkili yapısıyla öne çıkıyor.

Newsweek ayrıca, Türkiye’nin savunma sanayiindeki gelişimine de vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, yalnızca silah sistemlerini değil, aynı zamanda etkili bir bölgesel güç olma iddiasını da dünyaya ilan ediyor."

Türkiye'nin en güçlü uçak bombası düşmana 'GAZAP' olacak
Türkiye'nin en güçlü uçak bombası düşmana 'GAZAP' olacak

"Türkiye’nin askeri teknolojilerini dünyaya tanıttığı stratejik bir vitrin"

Ortadoğu merkezli uluslararası yayın kuruluşu Al-Monitor, GAZAP bombasının 22–27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda ilk kez sergilendiğine dikkat çekti.

"Fuarda Türkiye, savunma ihracatında da dikkat çekici bir başarıya imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuar kapsamında 270 imza töreni düzenlendiğini, toplam sözleşme tutarının 9 milyar doları aştığını ve bunun 5,85 milyar dolarının ihracat odaklı olduğunu açıkladı.

IDEF’e 900’den fazla Türk firması ve 400’e yakın yabancı şirket katıldı. Ayrıca, 44 ülkenin ulusal pavilyonları fuarda yer aldı." ifadeleri yer aldı.

Al-Monitor, bu fuarın yalnızca ticari değil, aynı zamanda Türkiye’nin askeri teknolojilerini dünyaya tanıttığı stratejik bir vitrin olduğunu vurguladı.

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Türkiye'nin en güçlü uçak bombası düşmana 'GAZAP' olacak
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