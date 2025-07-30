Avustralya'nın sosyal medya yasağına YouTube da dahil edildi

Yasa kapsamında, Aralık ayından itibaren TikTok, Instagram, Facebook, X (eski adıyla Twitter) ve Snapchat'e ek olarak YouTube'a da hesap açma yasağı getirilecek.

Gençler YouTube videolarını izlemeye devam edebilecek, ancak içerik yükleme veya platformla etkileşim için gereken hesapları bulunduramayacak.

Google’a ait olan YouTube, yaptığı açıklamada platformun çocuklara "fayda ve değer sunduğunu" savunarak sosyal medya sayılmaması gerektiğini ileri sürdü.

‘Çocuklarımızı hedef alan algoritmalara yer yok’

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, kararı savunarak "Sosyal medya çocuklarımıza sosyal zarar veriyor. Avustralyalı ebeveynler bilsin ki biz onların yanındayız," dedi. Albanese, bu yasağın tek çözüm olmadığını ancak önemli bir fark yaratacağını söyledi.

Avustralya e-Güvenlik Komiseri Julie Inman Grant, geçen ay YouTube’un yasağa dahil edilmesini tavsiye etmişti.

Grant, 10-15 yaş grubundaki çocukların "zararlı içeriklerle" en çok bu platformda karşılaştığını belirtti.

Google’dan yasal tehdit iddiası

Geçen hafta bazı Avustralya medya kuruluşları, Google’ın YouTube’un yasak kapsamına alınması halinde hükümete dava açma tehdidinde bulunduğunu ve bunun "siyasi özgürlükleri kısıtlayacağı" gerekçesini ileri sürdüğünü bildirdi.

Federal İletişim Bakanı Anika Wells ise sosyal medyanın bir yeri olduğunu kabul ettiğini ancak "çocukları hedef alan yırtıcı algoritmalara" yer olmadığını söyledi. Wells, internetin çocuklar için taşıdığı riskleri "çocuğunu açık denizde yüzmeye öğretmeye çalışmak" şeklinde tanımlayarak, "Denizi kontrol edemeyiz ama köpekbalıklarını denetleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Oyun ve eğitim uygulamaları yasaktan muaf

Yasak, çevrimiçi oyunlar, mesajlaşma uygulamaları, eğitim ve sağlık uygulamalarını kapsamayacak. Bu uygulamaların 16 yaş altı için daha az zararlı olduğu belirtiliyor.

Yeni yasa kapsamında teknoloji şirketleri, yaş sınırlamalarına uymadıkları takdirde 50 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 32.5 milyon ABD doları) kadar para cezası alabilecek. Şirketlerin mevcut genç hesaplarını silmeleri, yeni hesap açılmasını engellemeleri ve sistem açıklarını kapatmaları gerekecek.

Yasağın nasıl uygulanacağına dair daha fazla detayın Çarşamba günü federal parlamentoya sunulması bekleniyor.