Almanya'da hayvanat bahçesi babunları öldürerek etçil türlere yem etti

Hayvan hakları savunucuları karara sert tepki gösterdi. Salı günü hayvanat bahçesine izinsiz giren yedi aktivist gözaltına alındı. Aktivistlerden biri, giriş kapısı yakınında ellerini yere yapıştırarak protesto eylemi gerçekleştirdi.

Çoğalmalarına izin verilmesi, öldürülmelerine gerekçe olamaz

Hayvanat bahçesi yönetimi, artan babun sayısının kafeslerde sıkışıklığa yol açtığını ve bu durumun hayvanlar arasında çatışmaları artırdığını belirtti.

Barınak yetersizliği nedeniyle başka yerlere nakil seçeneğinin de bulunmadığı açıklandı. Ancak Almanya Hayvan Koruma Hukuku Derneği Başkanı Christoph Maisack, hayvanların kontrolsüz üremesine izin verilmesini “öldürme gerekçesi olamaz” sözleriyle eleştirdi.

Tiergarten yönetimi, 2009’da tamamlanan kompleksin en fazla 25 babuna ev sahipliği yapabildiğini, ancak sayı geçen yıl 40’ı aştığında bazı babunların öldürülmesinin gündeme geldiğini duyurmuştu.

Diğer ülkelerdeki hayvanat bahçelerine yapılan nakillerin de sınırına ulaştığı, ayrıca doğum kontrol yöntemlerinin etkisiz kaldığı belirtildi.

Öldürüldükten sonra yırtıcılara yem edildiler

Salı sabahı “operasyonel nedenlerle” kapatılan hayvanat bahçesi, protestolara rağmen hayvanların öldürüldüğünü açıkladı.

İtlaf edilen babunların hamile olmadığı ve bilimsel bir çalışmada kullanılmadığı bilgisi verildi. Hayvanlar önce vurularak öldürüldü, ardından bazı örnekler bilimsel amaçlarla alındı ve cesetler etçil hayvanlara yem olarak verildi.

Hayvanat bahçesi müdürü Dag Encke, kararın “yıllar süren değerlendirmeler” sonucunda alındığını savundu. Encke, itlafın “nüfusun korunması için son çare olarak meşru bir yöntem” olabileceğini söyledi. Ayrıca kararın Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) kriterlerine uygun olduğunu belirtti.

Hayvan hakları kuruluşlarından suç duyurusu

Pro Wildlife adlı kuruluşun sözcüsü, kararı “kaçınılabilir ve yasa dışı” olarak niteleyerek, “Sağlıklı hayvanlar, hayvanat bahçesinin onlarca yıl süren sorumsuz ve sürdürülemez üreme politikaları nedeniyle öldürüldü” dedi. Kuruluş, babunların öldürülmesi nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Bu olay, Avrupa'daki hayvanat bahçelerinde geçmişte yaşanan benzer tartışmaları yeniden gündeme getirdi. 2014 yılında Kopenhag Hayvanat Bahçesi, genetik benzerlik nedeniyle Marius adlı bir zürafayı öldürmüş ve post-mortem sürecini canlı yayınlamıştı. Zürafanın derisi yüzülmüş, parçalanmış ve ardından aslanlara yem edilmişti.