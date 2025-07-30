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Dünya
AA 30.07.2025 10:17

Guatemala'da 6 büyüklüğünde deprem

Alman Jeoloji Bilimleri Araştırma Merkezi, Guatemala'da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Guatemala'da 6 büyüklüğünde deprem

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