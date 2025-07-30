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Savunma
AA 30.07.2025 18:07

SAHA İstanbul, IDEF 2025'te 218 üyesiyle boy gösterdi

Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) 218 üye firmasıyla yerini aldı.

SAHA İstanbul, IDEF 2025'te 218 üyesiyle boy gösterdi

SAHA İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kümelenme, IDEF 2025 kapsamında üyelerinin küresel savunma ve havacılık ekosistemindeki konumunu güçlendirecek stratejik işbirliklerine imza attı.

TÜBİTAK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve SAHA İstanbul arasında "Yöneticiler İçin İşletme" Tezsiz Yüksek Lisans Programı Niyet Protokolü imzalandı. Bu işbirliğiyle SAHA MBA programı, TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün (TÜSSİDE) sektör deneyimi ve ODTÜ'nün yüksek lisans diploması güvencesiyle, savunma ekosisteminde faaliyet gösterecek yöneticileri yetiştirmeye devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına bağlı Savunma Sanayii Akademi ile SAHA İstanbul arasında da "Milli Yetkinlik Hamlesi Paydaş İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Uluslararası işbirliği temasları

SAHA İstanbul yetkilileri, fuar süresince uluslararası görüşmelerde de bulundu.

Kore Cumhuriyeti KOBİ ve Girişim Bakanlığı yetkilileri SAHA İstanbul standını ziyaret ederek, faaliyetleri ve 5-9 Mayıs 2026'da düzenlenecek SAHA Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı hakkında bilgi aldı.

Türkiye ile Ukrayna arasında savunma, havacılık ve uzay sanayi alanındaki işbirliğini derinleştirmek, firmalar arası etkileşimi artırmak ve ortak teknoloji geliştirme alanlarını genişletmek amacıyla SAHA İstanbul'un uluslararası paydaş kümelenmelerinden Ukrayna Ulusal Savunma Sanayii Kümelenmesi (NAUDI) pavilyonu ziyaret edilerek görüşmeler yapıldı.

Açıklamada, "5-9 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde düzenleyeceğimiz SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda teknolojiye hükmedenlerin geleceği şekillendirdiği dünyada söz sahibi bir ülke olarak küresel ekosistemi Türkiye’de buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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