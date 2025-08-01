Milli füzelere 3 koldan yerli motor

Füze, roket ve mühimmat üreticisi Roketsan ile Kale Jet Motorları, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında Türk savunma sanayisinde son yıllarda yürütülen motor geliştirme çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını açan bir anlaşmaya imza attı.

Seyir füzelerinin yerli motorlarla donatılması için yüksek adetli seri üretim faaliyetini başlatan Seyir Füzeleri Seri Üretim Motor Tedariki Sözleşmesi, "tam bağımsız Türk savunma sanayisi" hedefi yolunda önemli aşamalardan birine karşılık geliyor.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Kale Jet Motorları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay tarafından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla imzalanan sözleşme ile Roketsan'ın ürettiği seyir füzelerinin en kritik bileşenlerinden biri olan motorların, Kale Jet Motorlarınca yerli ve milli imkanlarla yüksek adetlerde üretilmesi garanti altına alındı.

Bu kapsamda ATMACA Füzesi için KTJ-3200A, SOM Füzesi için KTJ-3200S, KARA ATMACA Füzesi için KTJ-3700 ve ÇAKIR Füzesi için KTJ-1750 turbojet füze motorları tedarik edilecek.

Söz konusu motorlar, düşük yakıt tüketimi ve yüksek itki gücüyle sınıfında öne çıkarken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerini artıracak. Özellikle KTJ-3700, sınıfının en düşük çapta en yüksek itkiyi üreten turbojet motoru olarak dikkati çekiyor.

Küresel pazarda da başarı getirdi

Kale Jet Motorları tarafından geliştirilen KTJ-3200, aynı zamanda Türkiye’nin ihraç edilen ilk turbojet motoru ünvanını taşıyor.

Kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri için Brezilya tarafından geliştirilen MANSUP-ER Gemisavar Füzesi’nde KTJ-3200 kullanımı için sözleşme imzalanmıştı. Böylece Türk savunma sanayisinin küresel rekabet gücünü sahip olduğu ürünlere bir yenisi eklenmiş oldu.

Kale Jet Motorları, KTJ serisi turbojet motorlar için kurduğu üretim altyapısıyla kısa sürede bu alanda faaliyet gösteren şirketlerle boy ölçüşebilecek yıllık üretim kapasitesine ulaşmayı başardı.

KTJ serisi turbojet motorlar, seyir füzelerine yönelik yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve kompakt tasarım özellikleriyle öne çıkıyor.