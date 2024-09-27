Uzman Dr. Barutçu: Estetik görünüm kaygısıyla bilinçsiz takviye kullanılmamalı

Son yıllarda internet siteleri ya da sosyal medya üzerinden ‘gıda takviyesi’, “enerji verici’, ‘gençleştirici hatta ‘zayıflatıcı’ adı altında pazarlanan ürünler, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Son olarak sanatçı Metin Arolat’ın da “yorgunluktan kurtulmak adına takviye kullandığı ve sonrasında hayatını kaybettiği” iddiaları gündeme geldi.

TRT Haber’in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi Uzman Doktoru Zülal Ayaz Barutçu, bu takviyelerin doktor tavsiyesi ve gözetimi dışında kesinlikle kullanılmaması gerektiğini söylüyor:

Takviye kullanımında artış var

“Son zamanlarda özellikle hastalıklardan korunma, bağışıklığı güçlendirme, enerji vermesi amacıyla bu takviyelerin kullanımının arttığını gözlemlemekteyiz. Özellikle hekim tavsiyesi olmadan bunların kullanılması, hastaların bilinçsiz bir şekilde tüketimiyle, çok sayıda sorunla karşılaşıyoruz. Bu ürünler hekim gözetiminde, doğru hastada doğru miktarda kullanıldığında güvenlidir.”

Kalp, karaciğer ve böbrekler için riskli

“Reçetesiz de kullanılabildiği için, çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. Bu kolay ulaşım da aslında kişilerde bilinçsiz, yanlış bir şekilde, aslında kendine uygun olmayan ve uygun dozda olmayan, içeriğini bilmediğimiz ürünlerin kullanım sıklığını artırdı. Böyle olduğunda vücuda yarardan çok zarar olarak karşımıza geliyor bu kullanım tabloları… Özellikle karaciğerde toksitite artışı, böbrek fonksiyonlarında bozulma, fazla kullanımı ile böbrek taşları, ani kalp krizleri, alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.”

“Hekimler olarak gençlerin kullanmasını doğru bulmuyoruz çünkü ‘enerji içeceği’ diye sunulan ürünlerin içerisindeki maddeler, herkes için uygun değil. ‘Hasta bireyselleştirmesi’ dediğimiz bir kavram var. Herkesin karaciğeri, böbreği farklı olduğu için herkesin kullanabileceği takviye ve doz da farklıdır. Kulaktan dolma bilgilerle, sırf ‘enerji veriyor’ diye bu ürünlerin kullanılmasını doğru bulmuyoruz.”

Takviye kullanmadan önce hastaneye başvurulmalı

“Eğer kronik yorgunluk sendromu şikayeti söz konusuysa öncelikle bir sağlık kuruluşuna başvurulması ve doktor gözetiminden geçilmesi gerekiyor. Kan tahlilleri, kardiyak tetkikleri yapılarak uygunluk durumuna göre doktor önerisiyle bu ürünler kullanılmalı. Onun dışında, enerji ürünleri ve takviyelerin bilinçsiz bir şekilde kullanımını önermiyoruz.”

“Bu ürünler, reçetesiz satılıyor ve her ürünün içeriği farklı. İnternet üzerinde, sosyal medya üzerinden aslında çok farklı, vücuda zararı olabilecek maddeler alınıyor. Gençler, orta yaşlılar ya da yaşlı kesim kesinlikle bunları doktor kontrolü olmadan kullanmalı. Ürünlerin her birinin içeriği farklı olduğu için bir çok ürünün içinde ne olduğu bilinmiyor. Aynı ürün A kişisinde soruna yol açmazken, B kişisinde ciddi sağlık sorunları olarak karşımıza gelebiliyor. Bu nedenle kesinlikle hekim tavsiyesi olmayan ürün kullanılmamalı.”

Zengin beslenme tercih edilmeli

“Glutatyon, aslında vücudumuzda karaciğerde sentezleniyor ve antioksidan özelliğe sahip. Hücre yenilenmesini sağlıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudumuzda doğal olarak var ancak yaşla birlikte bir azalma görülüyor. Bunlar doğal yolla, besinlerle de alınabilir. Süt ve süt ürünleri, soğan, sarımsak gibi doğal antioksidan gıdalar glutatyon açısından zengindir. Bizim önerimiz, öncelikle olarak hastaların bu şekilde beslenmesi, her üç ürün grubunu (karbonhidratlar, vitaminler, proteinler) da içeren, farklı ve zengin bir beslenmeyi tercih etmesidir. Glutatyonun direkt olarak alınmasını önermiyoruz.”

Gençleşmek için glutatyon kullanılmamalı

“Bazı hastalarda gerekli olduğu için hekim olarak glutatyon, kolojen vs. başlattığımız oluyor. Fakat sadece estetik kaygıyla, gençleşme amacıyla glutatyon kullanımı diye bir şey yoktur. Eğer halsizlik, yorgunluk, enerji düşüklüğünde mustarip olma durumu varsa, bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı, gerekli tetkikler yaptırılmalı ve hekimler tarafından önerilen, uygun dozda takviyeler kullanılmalıdır.”