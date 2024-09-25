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Dünya
AA 25.09.2024 13:58

DSÖ: Afrika'da bu yıl 30 bin maymun çiçeği vakası görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl içerisinde çoğunluğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde olmak üzere 30 bin şüpheli maymun çiçeği virüsü vakasının görüldüğünü duyurdu.

DSÖ: Afrika'da bu yıl 30 bin maymun çiçeği vakası görüldü

DSÖ raporuna göre, kıta genelinde 800’den fazla kişi şüpheli M-çiçeği virüsü sonucu hayatını kaybetti.

Afrika’da bu yıl içerisinde ocak ayından eylül ayının 15’ine kadar 29 bin 342 şüpheli maymun çiçeği virüsü vakası ve 812 can kaybı görüldüğünü aktaran DSÖ, dünya genelinde ağustos ayında yalnızca 2 bin 82 maymun çiçeği virüsü vakası doğrulanırken bu sayının 2022 kasım ayından bu yana en yüksek seviye olduğunu bildirdi.

Burundi’nin de salgından etkilendiği bildirilen raporda önceki yıllarla kıyaslanan rakamlara yer verilmedi.

Yüzde 78'lik artış yaşandı

Afrika Birliği Halk Sağlığı Ajansı açıklamasında, 2023'te salgından etkilenen 7 ülkede 14 bin 957 vaka ve 739 can kaybı kaydedilirken ve bu verilerin 2022'ye göre yeni vakalarda yüzde 78,5'lik bir artış olduğunu aktarıldı.

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Afrika Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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