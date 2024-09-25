Az Bulutlu 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.09.2024 12:46

Myanmar'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 419'a yükseldi

Myanmar'da Yagi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 419'a çıktığı duyuruldu.

Myanmar'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 419'a yükseldi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Xinhua ajansının haberine göre, Myanmar'da askeri yönetimin idari organı olan Myanmar Devlet İdare Konseyinden ülkedeki sel ve toprak kaymalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yagi Tayfunu'nun neden olduğu olaylarda 419 kişinin yaşamını yitirdiği, 140 binden fazla kişinin de afetten olumsuz etkilendiği bildirildi.

Sel ve toprak kaymalarından dolayı toplam 750 bin dönümden fazla tarım arazisinin zarar gördüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, afetin, binlerce hayvanın da telef olmasına yol açtığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca arama kurtarma ve rehabilitasyon çalışmaları için yaklaşık 14,2 milyon ABD doları değerinde bütçe tahsis edildiği kaydedildi.

Yagi Tayfunu, yaklaşık bir haftadır Vietnam'ın kuzeyi, Laos, Tayland ve Myanmar'ı kasıp kavurarak bölgede yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlanan sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

Bu arada, Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, Myanmar'da afetten etkilenen kişi sayısının 887 bini bulduğu ifade edilmişti.

Öte yandan, Myanmar'daki askeri yönetim, geçen hafta afetle mücadele kapsamında yabancı ülkeler ve yardım organizasyonlarından destek istemişti.

ETİKETLER
Myanmar Tayfun
Sıradaki Haber
Reform çağrıları BM Genel Kurulu haftasına damgasını vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:20
Senaryo Okuryazarlığı İçin Sen De TRT Akademi’de Yerini Al
13:11
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti
13:06
İkinci el araçların ilanda kalma süresi uzadı
13:05
İzleyicinin Gözü: Haber Kameramanı
12:46
Su ürünleri ihracatı 227 milyon dolara yükseldi
12:29
ASELSAN ile Azerbaycan ortak üretim yapacak
TRT Stüdyoları Geleceğin Profesyonelleri İçin Hazır
TRT Stüdyoları Geleceğin Profesyonelleri İçin Hazır
FOTO FOKUS
MoTAT ile 22 milyon ton atık güvenle taşındı
MoTAT ile 22 milyon ton atık güvenle taşındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ