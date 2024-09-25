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Dünya
AA 25.09.2024 11:37

Hindistan'da leoparın saldırdığı çocuk hayatını kaybetti

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Pune kentinde leoparın saldırdığı çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da leoparın saldırdığı çocuk hayatını kaybetti

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Pune'daki Junnar bölgesi orman biriminden yetkililer ve polis, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Tejiwadi köyünde yaşayan çocuğun yerel saatle 04.30 sularında evinin arkasındaki ağaçlık alana gittiğini ifade eden yetkililer, burada leoparın çocuğa saldırdığını kaydetti.

Yetkililer, 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını belirtti ve leopara karşı bölge sakinlerine dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Hint basınında, bölgede marttan bu yana 5 kişinin daha leopar saldırısı sonucu hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

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