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Dünya
AA 25.09.2024 11:09

ABD'de cinayetle suçlanan siyahi imam, savcıların masum olabileceğini belirtmesine rağmen idam edildi

ABD'nin Missouri eyaletinde, cinayet suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılan Marcellus "Halife" Williams isimli siyahi imam, savcıların masum olabileceğini belirtmesine rağmen idam edildi.

ABD'de cinayetle suçlanan siyahi imam, savcıların masum olabileceğini belirtmesine rağmen idam edildi

Yerel medyadaki haberlere göre, 1998'de işlenen bir cinayet için ölüm cezasına çarptırılan ve Bonne Terre Hapishanesi'nde yatan 55 yaşındaki İmam Williams dün yerel saatle 18.10'da zehirli iğne yöntemiyle infaz edildi.

Savcılar, yeni kanıtların, cinayetteki DNA kayıtlarının Williams'ınkiyle eşleşmediğini ortaya koyduğunu belirtirken mahkeme, infaz kararının uygulanması yönünde karar aldı.

Mahkemenin açıklamasında, söz konusu kanıtların "ne alternatif bir failin varlığını gösterdiği ne de Williams'ın katil olduğunu dışladığı" belirtildi.

Missouri Valisi Mike Parson da mahkumun idamına ilişkin, "Hiçbir jüri üyesi veya yargıç Williams'ın masumiyet iddiasını inandırıcı bulmadı." iddiasında bulundu.

ABD'deki en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), infazı kınadı.

Ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Vali Mike Parson bu gece masum bir adamın idam edilmesine utanç verici biçimde izin verdi. Bu kusurlu, ırkçı, insanlık dışı uygulamayı kesin olarak ortadan kaldırmalıyız. Kudretinle uyu, Marcellus Williams." dedi.

2001'de ölüm cezasına çarptırılmıştı

Williams, 1998'de işlenen bir cinayetten dolayı yargılanarak 2001'de ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Williams'ın yargılaması sırasında parayla tutulmuş 2 sanığın dinlenmesi, cinayete dair adli hiçbir kanıtın ortaya konulamaması, ayrıca 12 kişilik jüri heyetinin 11'inin beyazlardan oluşması tartışma konusu olmuştu.

2017'de yapılan DNA tahlilinde de olay yerinde bulunan örneklerle Williams'ın örnekleri eşleşmemişti.

ABD’deki en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü CAIR, Williams'ın infazının durdurulması için başlattığı kampanyada 50 bine yakın imza toplamıştı.

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