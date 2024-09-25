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Dünya
AA 25.09.2024 10:42

Lübnan Kızılhaç Örgütü'nden halka "acil kan bağışı" çağrısı

Lübnan Kızılhaç Örgütü, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki ülkede halka acil kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

Lübnan Kızılhaç Örgütü'nden halka "acil kan bağışı" çağrısı

Örgütün X hesabından yapılan paylaşımda, kan bağışında bulunabilme imkanı olanlardan derhal en yakın kan bağış merkezine gitmeleri istendi.

Kan bağış merkezlerinin adresi ve iletişim numaraları verilen paylaşımda, günün 24 saatinde kan bağışlama işleminin yapılabildiği vurgulandı.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA da Lübnan Kızılhaç Örgütü'nün söz konusu talebini abonelerine aktardı.

İsrail Lübnan’da 558 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

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