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Dünya
AA 25.09.2024 13:35

Roma'da ekim ayında yapılması planlanan Filistin'e destek gösterileri yasaklandı

İtalya'nın başkenti Roma'da 5 Ekim'de yapılması planlanan Filistin'e destek gösterilerinin yasaklandığı duyuruldu.

Roma'da ekim ayında yapılması planlanan Filistin'e destek gösterileri yasaklandı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, başkentte 5 Ekim'de düzenlenmesi planlanan Filistin için iki destek yürüyüşü, Roma Emniyet Müdürlüğünce yasaklandı.

Ajansın bir diğer haberinde de İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi başkanlığında dün akşam toplanan Kamu Düzeni ve Ulusal Güvenlik Komitesinin değerlendirmesinde, 7 Ekim 2023'ün yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle 5 Ekim'deki yürüyüşlerin, olaylar çıkabileceği gerekçesiyle yasaklanması yöneliminin öne çıktığı belirtilmişti.

İtalya'daki Yahudi toplumu ile bazı sağ tandanslı politikacıların bir süredir, 7 Ekim 2023'ün yıl dönümüne denk gelen bu yürüyüşlerin yasaklanmasını istediği de basına yansımıştı.

İçişleri Bakanı Piantedosi, 13 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, 7 Ekim 2023'ün yıl dönümünün yaklaşmasına ilişkin "İsrail hükümeti, Filistin hükümeti veya İtalya hükümeti olsun, herhangi bir hükümete karşı meşru eleştiri de dahil olmak üzere her türlü özgür ifadeye izin vereceğiz ancak katliamları kutlama formüllerine izin vermeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

İtalya'da Ekim 2023'ten bu yana çok sayıda Filistin'e destek gösterisi düzenlenmesine rağmen, 27 Ocak Uluslararası Holokost'u Anma Günü'ne denk geldiği gerekçesiyle o günkü Filistin'e destek gösterileri de yine Yahudi toplumunun baskısıyla yasaklanmıştı. Roma'da o yasağa rağmen binlerce kişi toplanmış ve hem gösteri yasağını hem de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmişti.

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