Hepatit C'nin sonu mu geliyor? Bilim insanları ölümcül virüsün sırrını çözmeye yakın

Hepatit C, dünya genelinde yaklaşık 58 milyon kişide kronik iltihaba yol açıyor ve her yıl 300 bin kişinin ölümüne neden oluyor.

Mevcut tedaviler, virüsün yayılmasını durdurmakta yeterli olmazken, aşı geliştirme çalışmaları uzun süredir devam ediyordu.

Ancak virüsün hücreye nasıl girdiğinin tam olarak anlaşılamaması, bu süreçte büyük bir engel oluşturuyordu.

Kopenhag Üniversitesi'nde disiplinler arası bir araştırma ekibi, bu sorunun çözümüne dair önemli bir ilerleme kaydetti.

Virüsün hücreye giriş anahtarı bulundu

Kopenhag Üniversitesi’nden Doçent Dr. Jannick Prentø, "Hepatit C virüsünün yüzeyindeki hücrelere bağlanmasını sağlayan protein kompleksini ilk kez keşfettik. Bu, virüsün nasıl hücreye girdiğini anlamamızda önemli bir adım" dedi.

Bu yeni bilgi, virüsün hücrelere girmesini engelleyecek bir aşı geliştirilmesine olanak tanıyabilir. Post-doktora araştırmacısı Elias Augestad, "Bu protein kompleksinin yapısını çözmemiz, virüsün hücreleri enfekte etmesini önleyecek aşı adayları tasarlamamıza imkan tanıyacak" diye ekledi.

Hepatit C virüsünde, hücreye bağlanmayı sağlayan protein kompleksinin yapısı koronavirüsteki “diken proteini”ne benziyor. Ancak Hepatit C'de bu proteinlerin işlevi farklı olsa da, virüsün hücreye giriş mekanizması benzer şekilde çalışıyor.

Aşı geliştirme için yol haritası

Bu çalışma, Hepatit C virüsüne karşı aşı geliştirilmesi için önemli bir temel sunuyor.

Bilim insanları, bu yeni keşifle bağışıklık sisteminin Hepatit C virüsünün yüzeyine bağlanacak antikorlar üretmesini sağlamayı ve böylece virüsü etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.

Doç. Dr. Jannick Prentø, "Bu protein komplekslerini laboratuvar ortamında üretmek ve incelemek son derece zordu. Ancak bu zorluğu aşarak, virüsün yüzeyindeki protein yapısını anlamayı başardık" dedi.

Araştırma ekibi, virüsün bu kırılgan yapısını keşfetmenin, aşı geliştirme çalışmalarını hızlandıracağını belirtti.

Kopenhag Üniversitesi Sağlık ve Tıp Bilimleri Fakültesi’ndeki iki bölümün iş birliği ile yürütülen bu çalışma, Nature dergisinde yayımlandı.

Araştırmayı başlatan Doç. Dr. Jannick Prentø ve Post-doktora araştırmacısı Elias Augestad, virüsün hücreye giriş mekanizmasını anlamak için yapısal protein uzmanları ile birlikte çalıştı.

Bu kapsamda Doç. Dr. Pontus Gourdon ve meslektaşı Kaituo Wang, virüsün yüzeyindeki proteinlerin yapısını çözmede kritik bir rol oynadı.